В новом корпусе МГТУ им. Баумана построили лаборатории, конгресс-центр и общежития

7 сентября президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана. Это центральный кластер общей площадью 51 тысяча квадратных метров, который состоит из пяти зданий, объединенных парящей кровлей купола, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум парк".

В новом корпусе Московского государственного технического университета имени Баумана разместили лаборатории, коворкинги, конгресс-центр и общежития, а также пешеходный мост, перекинутый через Яузу между учебными корпусами.

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