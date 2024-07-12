Свыше 100 тыс раз московские абитуриенты воспользовались сервисом МЭШ

Московские выпускники при выборе вуза воспользовались сервисом МЭШ более 100 тысяч раз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, абитуриентам помогает автоподборка рекомендованных специальностей и учебных заведений на портале. Она формируется с учетом баллов ЕГЭ. Чтобы получить подборку вузов, нужно обратиться к разделу "Рекомендации" веб-сервиса "Портфолио учащегося". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.