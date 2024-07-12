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12 июля, 11:30

Общество

Свыше 100 тыс раз московские абитуриенты воспользовались сервисом МЭШ

Свыше 100 тыс раз московские абитуриенты воспользовались сервисом МЭШ

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Московские выпускники при выборе вуза воспользовались сервисом МЭШ более 100 тысяч раз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, абитуриентам помогает автоподборка рекомендованных специальностей и учебных заведений на портале. Она формируется с учетом баллов ЕГЭ. Чтобы получить подборку вузов, нужно обратиться к разделу "Рекомендации" веб-сервиса "Портфолио учащегося". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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