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04 июля, 07:45

Общество

Московские вузы вошли в топ самых востребованных среди абитуриентов

Московские вузы вошли в топ самых востребованных среди абитуриентов

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В 2024 году московские учебные заведения традиционно вошли в топ самых востребованных среди абитуриентов. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что особенно высокий спрос наблюдается в МФТИ, Высшей школе экономики, МГИМО, МИФИ, МГТУ имени Баумана и МГУ. Помимо этого, в списке с высоким конкурсом оказался СпбГУ, а также вузы Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Томска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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