28 июня, 23:15Город
Собянин сообщил о скором открытии нового учебного корпуса в Чертанове Южном
Новый корпус школы № 629 в Чертанове Южном откроется 1 сентября. В трехэтажном здании разместили IT-полигон, пространство для шахматного кружка, робокласс, медицинский и инженерный кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что здание построил и передал городу инвестор. Учиться здесь смогут 620 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.