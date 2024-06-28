Собянин сообщил о скором открытии нового учебного корпуса в Чертанове Южном

Новый корпус школы № 629 в Чертанове Южном откроется 1 сентября. В трехэтажном здании разместили IT-полигон, пространство для шахматного кружка, робокласс, медицинский и инженерный кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и другое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что здание построил и передал городу инвестор. Учиться здесь смогут 620 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.