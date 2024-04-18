ФСБ рассекретила документы о сорванном мятеже бандеровцев в 1944 году

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ФСБ России в преддверии 81-летия со дня создания спецслужбы опубликовала архивные документы о сорванном контрразведкой "Смерш" мятежа бандеровцев, которые попали в Красную армию в 1944 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах сказано, что члены нацформирований Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещенные в РФ террористические организации) активно вступали в ряды РККА с тайными целями.

Замначальника ГУ контрразведки "Смерш" Николай Селивановский уточнял, что во время мобилизации в Красную армию на территории Западной Украины члены этих организаций получили указание от своих главарей на создание националистических групп для осуществления подрывной работы.

"Группа намеревалась захватить оружие и боеприпасы, хранившиеся в ближайших воинских складах, уничтожить офицеров, а затем уйти на соединение с бандами УПА, скрывавшимися в лесах Западной Украины", – сказано в документе.

Всего, по информации спецслужб, с 1 апреля по 25 августа 1944 года контрразведка арестовала на территории Западной Украины 6 625 человек, их которых 4 200 человек являлись членами ОУН и УПА.

Ранее УФСБ по Смоленской области рассекретило документы о преступлениях нацистов в регионе в период Великой Отечественной войны.

