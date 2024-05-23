ФСБ рассекретила документы о преступлениях западных военных в Берлине в 1945 году

Фото: ТАСС/Олег Кнорринг

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в отношении немцев в оккупированном в 1945 году Берлине. Об этом пишет ТАСС.

В Центре общественных связей ведомства отметили, что в мае 1945 года была создана Советская военная администрация в Германии для управления советской зоной оккупации страны, разделенной на 14 оперативных секторов. Она наблюдала за обстановкой и поведением союзных войск в американской, французской и британской зонах Берлина.

Так, глава оперсектора Берлина генерал-майор Алексей Сиднев докладывал заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову о росте случаев преступлений военнослужащих США в отношении немцев.

К примеру, 21 октября 1945 года двое американских солдат подошли к двум немцам, возвращавшимся с работы домой, и попросили прикурить. Затем без всякой причины военные США выстрелили по немцам из пистолета, в результате чего последние получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницу.

В сентябре того же года трое французских солдат явились в квартиру жительницы предместья Берлина, изнасиловали ее и еще одну находившуюся в доме девушку, после чего украли 200 марок и золотые часы.

26 октября 1945 года к ресторану "Фемина" в районе Берлин-Шенеберг подъехали два грузовика с американскими военными. Они с автоматами ворвались в ресторан, закрыли все входы и выходы, после чего забрали у всех находящихся там немцев все ценные вещи.

В ФСБ отметили, что больше всего случаев преступлений военных было зафиксировано именно в американском секторе, где жертвами насилия и грабежей становились рядовые немцы. Тем не менее без бесчинства не обходилось и во французской и английской зонах.

Так, например, 30 октября 1945 года трое английских солдат пришли в квартиру на Хостерштрассе и потребовали красного вина. Когда хозяин дома ответил, что у него нет вина, военные забрали из квартиры ценные вещи и уехали.

Ранее управление ФСБ по республике Крым к 80-й годовщине освобождения Симферополя и Крыма рассекретило комплекс архивных документов органов госбезопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов на полуострове в годы войны.

До этого в ФСБ показали документы, свидетельствующие о преступной деятельности украинских националистов в Крыму во время Великой Отечественной войны.