ФСБ рассекретила документы об уничтожении французов под Брянском в 1943 году

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Сотрудники органов госбезопасности СССР в январе 1943 года уничтожили в районе Брянска группу воевавших на стороне немецко-фашистских войск французов. Об этом говорится в рассекреченных ФСБ архивных документах.

"Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт", – цитирует сообщение РИА Новости.

Послание с таким известием направил начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов в адрес заместителя наркома внутренних дел Всеволода Меркулова. Судоплатов писал, что взятый в плен французский капрал Роберт Гестен рассказал о большой немецкой операции против партизан Клетнянских лесов.



По данным разведчиков и агентов НКВД, немецкие оккупационные гарнизоны в населенных пунктах у Брянска и в районе железной дороги от Унечи до Суража пополняются за счет французов из "легиона по борьбе с большевизмом", а также украинских националистов.

До этого УФСБ по Смоленской области рассекретила документы о преступлениях нацистов на территории региона в период Великой Отечественной войны. В тот же день УФСБ по Крыму опубликовала другой архив органов госбезопасности о репрессиях оккупантов на территории полуострова.