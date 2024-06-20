Образовательный комплекс построят в Филимонковском районе ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвестор построит образовательный комплекс в Филимонковском районе ТиНАО рядом с деревней Марьино, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится по адресу квартал 176, земельный участок № 1/3. Площадь объекта превысит 22,8 тысячи квадратных метров. Строительство планируется завершить в 2027 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что застройщик уже получил разрешение на строительство социального объекта. Прилежащую к комплексу территорию благоустроят. Там установят игровую и спортивную площадки, а также оборудуют зону для практических занятий.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин утверждает, что учебный корпус "представит собой лаконичный объем из взаимно пересекающихся прямоугольных форм, образующих т-образную постройку". В здании разместят учебные блоки начальной и старшей школы, а также дошкольного отделения.

В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, медицинский блок, лабораторно-исследовательский комплекс, игровые комнаты, обеденный зал и пищеблок. Там же появятся медиатека, ИТ-полигон, робокласс и спортивные залы.

В здании дошкольного блока обустроят групповые ячейки, кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы. На территории комплекса возведут физкультурно-спортивные площадки, зоны для активного и тихого отдыха.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что в ТиНАО каждый год строятся десятки объектов образования. В 2023 году возвели 27 таких зданий, с начала 2024-го построили уже шесть объектов, а до конца текущего года планируется возвести более 20 зданий, заключил Жидкин.

Ранее Ефимов сообщил, что в СЗАО Москвы за счет средств Адресной инвестиционной программы возводят три школы на 1 250 мест. Их планируется достроить до конца 2025 года. Учебные учреждения спроектированы по новому московскому стандарту, подчеркнул Ефимов.