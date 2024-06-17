Три школы появятся до конца 2025 года в СЗАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три школы на 1 250 мест возводят в СЗАО Москвы за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП), их достроят до конца 2025 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Так, в районе Куркино идет строительство двух образовательных комплексов на 550 и 300 мест. Еще одна школа на 400 мест возводится в районе Хорошёво-Мнёвники", – объяснил он.

Образовательные учреждения спроектированы по новому столичному стандарту, сказал Ефимов. Внутри, добавил он, предусмотрены различные помещения – от медиатеки, помещения для проектных работ и общения до универсальных и специальных кабинетов, оснащенных современным оборудованием. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, готовность корпуса на Юровской улице в Куркине превышает 90%.

"В здании будущей школы завершаются отделочные работы, ведется монтаж мебели и оборудования", – объявил он.

Это сооружение станет частью школы 1298 "Профиль Куркино". Новый корпус разделят на начальную школу вместимостью 400 учеников и на дошкольное отделение на 150 мест. Еще один учебный корпус в Куркине строят на Соколово-Мещерской улице. Здесь начались отделочные работы, продолжается устройство внутренних инженерных систем, а общая готовность оценивается в 30%.

В районе Хорошёво-Мнёвники уже на 50% завершили строительство корпуса на улице Генерала Глаголева. Образовательное учреждение площадью более 7,5 тысячи "квадратов" рассчитано на 400 старшеклассников. Внутри, кроме лабораторных, ИТ-полигона и кабинета самотестирования, разместят специальные и универсальные классы, а также библиотеку с медиатекой.



Ранее Загрутдинов рассказывал, что в районе Коньково на улице Бутлерова в 2025 году появится жилой комплекс, который строится по программе реновации. Сейчас рабочие возводят наземную часть здания. За счет того, что дом разделен на две секции разной этажности, он органично впишется в окружающую застройку, добавлял он.

