Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Из-за жары в Москве на круглосуточное дежурство вышли более 80 расчетов поливомоечной техники. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Машины проезжают во всех округах города, кроме ЦАО. Они базируются около природных и озелененных территорий и городских парков, чтобы в случае возгорания травы оперативно оказать помощь пожарным.

Каждый расчет состоит из 2–3 добровольных пожарных, сотрудников коммунальных служб и одной поливомоечной машины. Автомобиль может быстро доставить к месту ЧП 8 тонн воды. Более того, к его насосу можно подключить пожарный рукав.

Бирюков добавил, что в ТиНАО дежурство 19 расчетов организовано в подразделениях пожарно-спасательного гарнизона столицы. Остальные расчеты задействованы около парков "Измайлово", "Москворецкий", "Сокольники", "Кузьминки-Люблино", 850-летия Москвы и Жулебинский.

В пятницу, 28 июня, воздух в Москве прогрелся до 30 градусов. Из-за жары в столице продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера 30 июня.

По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до середины следующей недели. Температура воздуха днем будет достигать 32 градусов, ночью – 17–19 градусов. Погода будет малооблачной и без осадков.

