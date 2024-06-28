Юрист Георгиева: за купание в фонтане можно получить штраф до 2 500 рублей

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За купание в фонтане в Москве могут оштрафовать на сумму до 2 500 рублей, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о возвращении жаркой погоды в столицу. По словам синоптика, в пятницу, 28 июня, а также в выходные воздух в Москве прогреется до 32 градусов.

В такую жару немало горожан предпочитают не ездить на пляж, а окунаться прямо в городские фонтаны. Делать этого ни в коем случае нельзя, напоминает юрист.



Алла Георгиева юрист Фонтаны устанавливают для красоты, поэтому ими можно только любоваться. Если же кто-то решает искупаться в них, его могут привлечь к ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Наказанием будет административный штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Георгиева также предупредила, что если купание заметил сотрудник полиции, сделал замечание, но его не послушали, то это уже можно расценить как неповиновение представителю власти.

"За это могут оштрафовать на большую сумму – от 1 000 до 2 500 рублей. Либо тоже возможен арест до 15 суток", – указала Георгиева.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили о риске получить травму при купании в фонтанах. Можно удариться о струйные насадки, светильники и датчики уровня воды, которые находятся внутри чаш. Кроме того, несмотря на то что фонтаны регулярно моют, в них все равно попадают атмосферные осадки и пыль, а также купаются птицы. Помимо прочего, из-за жаркой погоды в фонтанах размножаются бактерии.