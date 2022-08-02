В Союзе десантников раскритиковали традицию купаться в фонтанах в День ВДВ

Москва 24/Лидия Широнина

Никакой традиции купаться в фонтанах в День ВДВ на самом деле нет, рассказал Москве 24 председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

"Купание в фонтанах – это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили", – сказал он.

Главная традиция празднования – это отдать дань памяти ветеранам, в частности возложить цветы к знаковым местам.



Валерий Юрьев председатель исполнительного комитета Союза десантников России Мы вспоминаем своих ветеранов, своих учителей, тех, кто дал нам дорогу в жизнь. Вспоминаем погибших за наше Отечество и чтим их память.

Он обратил внимание, что в День ВДВ настоятельно рекомендуется надевать парадную одежду: нельзя приходить в шортах, трико и грязной тельняшке, потому что это оскорбляет форму десантника.

Юрьев добавил, что после завершения торжественных мероприятий многие десантники отправляются на аэродромы, чтобы совершить прыжок с парашютом.

Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах, поскольку это может привести к заражению различными инфекциями. "Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека. Вода в фонтане обновляется редко, не очищается и не обеззараживается: она не будет такой же чистой, как в бассейне", – подчеркнули в ведомстве.