В Союзе десантников раскритиковали традицию купаться в фонтанах в День ВДВ

Москва 24/Лидия Широнина
Никакой традиции купаться в фонтанах в День ВДВ на самом деле нет, рассказал Москве 24 председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.
"Купание в фонтанах – это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет. А некоторые из них, возможно, и вовсе не служили", – сказал он.
Главная традиция празднования – это отдать дань памяти ветеранам, в частности возложить цветы к знаковым местам.
Он обратил внимание, что в День ВДВ настоятельно рекомендуется надевать парадную одежду: нельзя приходить в шортах, трико и грязной тельняшке, потому что это оскорбляет форму десантника.
Юрьев добавил, что после завершения торжественных мероприятий многие десантники отправляются на аэродромы, чтобы совершить прыжок с парашютом.
Ранее Роспотребнадзор призвал отказаться от купания в фонтанах, поскольку это может привести к заражению различными инфекциями. "Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся, и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека. Вода в фонтане обновляется редко, не очищается и не обеззараживается: она не будет такой же чистой, как в бассейне", – подчеркнули в ведомстве.
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