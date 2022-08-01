Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат в Москве 2 августа, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

В частности, с 06:00 до 13:00 проехать нельзя будет по улице Ильинке, а с 06:00 до 16:00 – по Васильевскому Спуску.

Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Воздушно-десантных войск России.

Водителей призвали быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников ДПС.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.

