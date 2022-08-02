Путин поздравил российских десантников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Президент РФ подчеркнул, что нынешнее поколение десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество.
"И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", – говорится в поздравлении, текст которого распространило Министерство обороны России.
Глава государства добавил, что десантникам выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте" и принадлежать к этой сплоченной и непобедимой когорте. Путин подчеркнул, что воины ВДВ всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, а также готовностью встать на защиту отечества по первому зову.
"Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего", – заключил Путин.
Ранее Минобороны РФ показало, как действуют российские десантники при освобождении городов и поселков на Украине. В ведомстве подчеркнули, что снайперские пары, которые занимают позиции на верхних этажах в зданиях, прикрывают штурмовые группы. Огонь ведут из винтовок и пулеметов. Тяжелую технику не задействуют, чтобы не нанести ущерб городской инфраструктуре. Если противник находится в хорошо укрепленных укрытиях, его огневые точки уничтожают из минометов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны показало, как действуют российские десантники на Украине
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