Минобороны показало работу российских десантников в зоне спецоперации на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры работы десантников в зоне спецоперации на Украине. Подразделения ВДВ на боевых машинах совершили марш в район расположения противника и атаковали опорный пункт ВСУ. Действия десантников поддерживали огнем расчеты минометов и экипажи танков. Они наносили удары по позициям украинских военных.

Также Минобороны показало кадры работы боевых вертолетов Ми-28. В зоне спецоперации летчики уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, а также сопровождают воинские колонны и доставляют в места назначения десант и армейские грузы.

На вертолетах, по данным ведомства, обновили программное обеспечение. Это позволяет наносить более точные удары по противнику. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.