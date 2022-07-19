Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре – МО РФ

Украинские боевики разместили бронетехнику на территории школ в Днепре, сообщили в Минобороны РФ.

Морские транспортные коммуникации с Калининградом остаются стабильными – Росморпорт.

Движение транспорта ограничат в Ленинградском тоннеле в Москве из-за ремонта – ГИБДД.