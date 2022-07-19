Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации. Атакой из этого оружия российские военные уничтожили замаскированные оборонительные сооружения ВСУ.

Эти гаубицы эффективны при уничтожении инженерно-оборудованных укреплений. Кроме того, "Мста-С" применяется для обстрела аэродромов, вывода из строя авиационной техники, а также для уничтожения командных пунктов и пунктов управления.

Масса самоходной гаубицы "Мста-С" – 40 тонн. Ее калибр – 152 миллиметра, а дальность стрельбы – больше 20 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.