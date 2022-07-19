В ФРГ заявили, что Европа идет к "мегакризису" из-за санкций против РФ

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Антироссийские санкции и провальная внутренняя политика привели к тому, что ЕС идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями. Об этом заявил немецкий журналист Эрик Бонзе.

По его словам, обстановка в европейском регионе была напряженной еще задолго до обострения ситуации на Украине. В частности, резко выросла инфляция, а энергетический рынок был перегрет.

"В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо", – написал он в своей статье, опубликованной на портале Telepolis.

Он добавил, что Еврокомиссия ожидает в этом году инфляцию в размере 7,6%, что станет историческим максимумом. При этом экономика Европы вырастет всего на 2,6%, что ниже последнего прогноза.

По мнению Бонзе, Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации "с ядовитой смесью газового и экономического кризиса". Он раскритиковал план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на случай ЧС. По мнению журналиста, политик не смогла придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в общественных зданиях до 19 градусов.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт призвал отменить антироссийские санкции и вернуться к реальной политике, учитывающей интересы ФРГ. По его мнению, эффект бумеранга от неудачных ограничительных мер против Москвы отчетливо ощущается в Берлине. В качестве примера парламентарий привел резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в Германии.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

