В России предложили ввести в школах обязательную психолого-педагогическую диагностику

В российских школах предложили ввести обязательную психолого-педагогическую диагностику для выявления интересов, способностей и возможных трудностей у детей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

По ее словам, обследование должно проводиться без обязательного письменного согласия родителей, поскольку действующий порядок часто блокирует проведение даже базовых профориентационных тестов. Результаты диагностики, подчеркнула Павлова, одинаково важны как для школы, так и для семьи.

Диагностика позволит педагогам своевременно замечать проблемы, прогнозировать риски и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого ученика. На основе полученных данных школьников смогут направлять в инженерные, гуманитарные или проектные классы.

Павлова отметила, что в случае выявления агрессивности это станет не приговором, а сигналом для перенаправления энергии ребенка через спорт, творчество или коллективный труд.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что подготовят для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей. Методические рекомендации разрабатываются для укрепления взаимодействия между семьями и детскими садами.