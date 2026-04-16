Дождь интенсивностью до 6 литров на квадратный метр ожидается в Москве

В Москве в четверг, 16 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Интенсивность осадков составит 4–6 литров на квадратный метр, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, столичный регион будет находиться под влиянием высотного циклона с центром над Белоруссией. Ветер – юго-восточный, 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха днем поднимется до плюс 10–15 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, барометры будут слабо падать.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что в третьей декаде апреля по Московскому региону пройдут сильные дожди. При этом, по данным синоптика, несмотря на дожди, температура составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. В регионе будет облачно, но без значительных осадков.