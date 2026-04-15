15 апреля, 16:38

Общество

Первая весенняя гроза прогремела на севере Подмосковья

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

В Московской области прогремела первая в этом году весенняя гроза. Об этом на своей странице в MAX заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, грозу зафиксировали в среду, 15 апреля, после 15:00 в районе Дмитрова. К тому моменту воздух там прогрелся до 15,3 градуса тепла. Гроза при этом сопровождалась ливнем.

Возможность повторения грозы на севере Подмосковья сохраняется до 18:00. В частности, воздух в Талдоме прогрелся до 17,6 градуса, из-за чего происходит конвекция воздуха – процесс подъема теплых воздушных масс, что является основным механизмом развития грозы.

Ранее специалисты спрогнозировали похолодание в Москве в субботу и воскресенье, 18–19 апреля. Уточнялось, что если в пятницу, 17-го числа, в регионе будет от 14 до 16 градусов тепла, то уже в субботу столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов. В понедельник, 20 апреля, прогнозируется дальнейшее снижение температуры до 6–7 градусов.

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве 16 апреля

