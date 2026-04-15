Синоптик Позднякова: заморозки ожидаются в Москве в конце апреля

Похолодание с дождями придет в столицу к 19 апреля, а в начале следующей недели возможны даже ночные заморозки, сообщили синоптики. Чего ожидать от погоды и как укрепить иммунитет в период ее частых перемен, расскажет Москва 24.

Смена воздушной массы

Теплая погода, которая установилась в столице, продержится до субботы, 18 апреля. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Максимальная температура воздуха в этот период достигнет 13–18 градусов, несмотря на то что в прогнозах присутствуют дожди. При этом в среду и в четверг ожидаются прояснения. В субботу будет преобладать облачная погода, но сильных осадков не ожидается – местами небольшой дождь", – сказал он.

По словам специалиста, похолодание придет в воскресенье с холодным фронтом и дождями, а температура не поднимется выше 8–13. В ночные часы до субботы ожидается 2–7, в воскресенье ночью – от 0 до 5.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В ночь на понедельник и на вторник по области местами возможны небольшие заморозки до 0 – минус 2 градусов. Период похолодания на стыке второй и третьей декады закончится, и температура снова начнет подниматься выше 10 градусов. Но от осадков мы не избавимся: в середине третьей декады по Московскому региону пройдут достаточно сильные дожди.

Кроме того, в среду атмосферное давление возрастет до 751–755 мм ртутного столба, а затем начнет понижаться и к субботе достигнет 745–747 мм.

"С таким давлением мы войдем в начало следующей рабочей недели, после чего оно начнет потихоньку расти. Сейчас показатели в пределах нормы", – отметил синоптик.

Он добавил, что норма атмосферного давления в столичном регионе составляет 745–755 мм ртутного столба.

"Ветер в среду дует с северо-востока со скоростью 6–11 м/с. Затем он изменится на юго-восточный и южный, но скорость сохранится в пределах 5–10 м/с. В субботу ветер повернет на северо-восточный и останется таким до понедельника, немного стихнув до 3–8 м/с", – добавил Ильин.

В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что вскоре столичный регион ожидает смена воздушной массы.





Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" Не исключено, что в середине следующей недели в Московской области местами будут наблюдаться слабые отрицательные значения температуры в утренние часы – погода приблизится к центру антициклона и станет более холодной.

Синоптик отметила, что в дневные часы температура будет варьироваться от 5 до 10 градусов.

"Не переохлаждаться и не перегреваться"

Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что выходить на улицу нужно в любую погоду, поскольку это лучшая закалка для иммунитета.

"Даже если дождь или ветер, можно выйти ненадолго – постоять у подъезда, обойти дом или дойти до магазина. В квартире никогда не бывает столько кислорода, сколько на улице, а для хорошей работы организма кислород нужен в достаточной степени. Закаливание – это необязательно прыгать в сугроб после бани или принимать ледяной душ", – сказала она Москве 24.

По словам врача, даже небольшая разница между температурой в квартире и на улице включает адаптивные силы организма и помогает приспосабливаться к разным условиям.

"Чем больше мы тренируем эту способность, тем меньше проблем с иммунитетом. Организм должен, как в спортзале, натренировать мышцы – научиться быстро реагировать на изменения внешней среды. Тогда мы не будем переохлаждаться и перегреваться, наша сосудистая система и теплоотдача будут работать правильно, а общее самочувствие подстроится под погоду", – пояснила эксперт.

Также специалист рассказала, что в такой сезон нужно одеваться исходя из обстановки за окном.

"Важно, чтобы, с одной стороны, было достаточно, чтобы не замерзнуть и не переохладиться, а с другой – чтобы не перегреться. Если одеться слишком тепло, организм начнет потеть, пот будет приводить к охлаждению, и, если долго находиться на холоде во взмокшей одежде, велик риск простуды", – пояснила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Я рекомендую многослойность: несколько слоев позволяют в течение прогулки что-то снять или добавить. Это лучше, чем надеть на футболку теплую куртку: в футболке холодно, в куртке жарко. Пусть это будет тонкая ветровка, а под ней, помимо футболки, еще один слой.

При этом для активностей на улице – быстрого шага или бега трусцой – не рекомендуются природные материалы, например хлопок или шерсть.

"Лучше специальная спортивная одежда из современных синтетических материалов, созданных так, чтобы отводить тепло и влагу от тела и чтобы нижний слой не оставался мокрым. Сейчас есть специальные мембранные куртки и термобелье, которые устроены так, что человек сохраняет тепло, но не остается мокрым – есть и достаточная вентиляция, и отвод тепла, и влага уходит, и переохлаждения не происходит", – сказала терапевт.

Также для поддержания иммунитета важен разнообразный рацион, с минимумом полуфабрикатов и обилием фруктов и овощей.

"Не забывайте про квашеные продукты – это кладезь полезных веществ. Прежде всего, квашеная капуста, можно делать ферментированные сборы овощей: капусту, кусочек болгарского перца, свеклы, яблока – все слоями уложить, залить рассолом. Микробы, которые создают квашение, вырабатывают витамины. Маринованные овощи не считаются квашеными", – добавила эксперт.

Важно включить в рацион и белок: особенно тем, кто соблюдал пост и содержание белковой еды было небольшим.

"Рекомендую минимум 1 грамм белка на килограмм веса. Если человек весит 80 килограммов, он должен съедать 80 граммов белка (имеется в виду именно содержание белка, а не 80 граммов куриной грудки, где белок не стопроцентный). Наш иммунитет – это, прежде всего, белки. Если мы не едим белок, организм может начать тратить на это свои мышцы, что плохо", – пояснила врач.

Еще одним фактором, влияющим на самочувствие, является сон, и недосып равен провалу в иммунитете. Поэтому важно давать организму возможность восстановиться, заключила Чернышова.

