29 марта, 08:00

Спорт
Фитнес-эксперт Каневский назвал главные правила занятий спортом в сезон аллергии

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как лучше заниматься в период активного цветения.

В Москву стремительно приходит весеннее тепло, а это значит, что начинается период цветения. В воздухе уже наблюдается пыльца ольхи и орешника, далее зацветут береза, дуб, клен и ясень. А это значит, что людям с аллергией на данные виды нужно максимально внимательно отнестись не только к передвижению по улице, но и к тренировкам.

На что нужно обратить внимание, если вы аллергик, а тренировки пропускать не хочется, разберем в этом материале.

Занятия на улице

Лично я – фанат тренировок на улице, особенно на воркаут-площадках, а также езды на велосипеде. Но в самом начале весны давать интенсивные нагрузки аллергику на открытом воздухе – достаточно экстремальное занятие. Даже когда принимаешь соответствующие препараты.

Поэтому если желание заниматься сильное, а ждать целый месяц не хочется, то стоит обратить внимание на несколько пунктов.

Тренироваться нужно либо рано утром, либо поздно вечером, когда пыление минимальное. Плюс лучше отказаться от длительных тренировок, и уж точно от аэробных сессий (бег, велосипед, ролики), так как повышение частоты и глубины вдоха может усилить аллергическую реакцию.

Также нужно уменьшить объем тренировки в целом. Сделайте три-четыре основных упражнения и идите в помещение.

В целом идеальные условия для тренировки на улице – после дождя. Тогда концентрация пыльцы минимальная. Помимо этого, стоит носить дышащую одежду из натуральных тканей, чтобы избегать перегрева и раздражения.

И, конечно, использовать индивидуальную маску для дыхания: она будет являться серьезным барьером для пыльцы.

Занятия дома

Хорошим вариантом могут стать тренировки в домашних условиях. Главное – также соблюдать ряд правил.
Если у вас нет очистителя воздуха, то проветривайте квартиру, прикрыв окно влажной марлей.

Помимо этого, необходимо каждый день проводить влажную уборку. Заниматься тоже лучше утром или вечером, идеально – после уборки квартиры, чтобы максимально снизить концентрацию вдыхаемой пыльцы и пыли.

Сами тренировки также лучше дозировать по продолжительности и интенсивности и обязательно принять душ после занятия.

Кроме того, рекомендуется чаще менять постельное белье: на нем оседают аллергены, которые попадают в квартиру с улицы, а также обычная пыль, которая тоже является раздражителем.

Тренировки в фитнес-клубе

В данном случае вы гарантированно попадаете в помещение с кондиционированием и проведенной уборкой.
Но перед началом занятия, так как вы какое-то время находились на улице, обязательно как следует умойтесь.

Также следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • лучше снизить интенсивность и продолжительность занятий, чтобы не повышать общую нагрузку на иммунитет, который активно работает у аллергиков в период цветения. Особенно важно обратить на это внимание, если сохраняются симптомы аллергии даже при использовании медицинских препаратов;
  • рекомендуется отдавать предпочтение таким занятиям, как йога, пилатес, плавание, а также в тренажерном зале с небольшим весом отягощения. Работать "на износ" не стоит;
  • во время тренировки и в течение дня пейте больше чистой питьевой воды без газов и красителей, так как она будет способствовать выводу токсинов и продуктов воспалительной реакции из организма. Плюс при достаточном количестве воды происходит увлажнение слизистых оболочек носа, горла и глаз, которые являются барьерами на пути аллергенов;
  • используйте индивидуальное полотенце. Лучше приносите свое из дома, так как вы можете гарантированно его стирать гипоаллергенным средством;
  • избегайте посещения клуба при максимальной загрузке, чтобы было больше пространства и воздуха.

Аллергия – это не приговор, но она существенно влияет на качество жизни и тренировочный процесс. Самое интересное, что в последние годы цветение начинается настолько быстро и интенсивно, что не все успевают подготовиться. Поэтому обязательно мониторьте "карты пыльцы" с самого начала весны: благодаря им вы также можете выбирать время и место тренировки на улице.

Еще не рекомендую подготавливаться и выступать на соревнованиях при высокой концентрации аллергенов, ведь совершенно очевидно, что качество занятий, как их интенсивность будет ниже. Поэтому нет смысла реализовывать спортивные амбиции. Скорее, наоборот: этот период – идеальное время, чтобы дать своему организму восстановиться после интенсивных нагрузок, что потом и поможет выйти на новый уровень.

Читайте также


Главное

Что важно знать при покупке дачного участка?

Важны коммуникации: их наличие и стоимость подключения

Перед покупкой стоит запросить правоустанавливающие документы и архивные выписки

Читать
закрыть

Почему в России предложили приравнять питбайки к мотоциклам?

На питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку

Каждый год происходят несчастные случаи среди детей, управляющих питбайками

Читать
закрыть

Какие сюрпризы подарит погода москвичам весной-летом 2026 года?

Эксперты предсказывают нашествие комаров в конце апреля – мае

Погода сделала подарок для дачников: высаживать рассаду можно раньше

Читать
закрыть

Как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

Рептилия может ужалить, когда ее пытаются поймать, убить или тыкают в нее палкой

Стоит ходить в лес в кроссовках, резиновых сапогах или другой высокой и прочной обуви

Читать
закрыть

Почему колоноскопия стала популярна среди блогеров?

Желание показать все в деталях появляется на фоне подмены понятий "настоящей" и "виртуальной" жизни

Блогеры пытаются удержать внимание любыми способами

Читать
закрыть

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

