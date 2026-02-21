Эксперт Каневский рассказал, каким должен быть настоящий дресс-код в фитнес-клубах

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какую лучше использовать экипировку на тренировках, чтобы заниматься было комфортно и безопасно.

На этой неделе в Сети активно обсуждали инициативу активистов, которые предложили ввести дресс-код в фитнес-клубах. По их словам, обнаженные животы, короткие шорты и обтягивающие лосины на занимающихся не отвечают критериям "семейных ценностей", откровенно пагубно влияя на детей. Более того, авторы инициативы предлагают наказывать "нарушителей" закона по статье "о мелком хулиганстве".

Возможно ли введение такого дресс-кода?

Я абсолютно уверен, что нет, – по одной-единственной причине: в тренажерный зал, зону групповых программ и даже кардиозону лицам, не достигшим 16 лет, вход категорически запрещен! Это связано с правилами техники безопасности. Те дети, которые посещают фитнес-клубы, ходят только на соответствующие, детские программы, которые предлагает то или иное заведение. Это во-первых.

Во-вторых: как быть с посещением бассейнов, которые также часто располагаются в фитнес-клубах? Запретить взрослым людям плавать или ходить на аквааэробику в часы посещения бассейна детьми? Или носить гидрокостюм?

Другими словами, фитнес-отрасли переживать не о чем. Другое дело, что к выбору экипировки в зависимости от вида занятий действительно нужно подходить внимательно, ведь от ее функциональных возможностей зависит как результат от тренировки, так и безопасность.

На что обратить внимание – разберем в этом материале.

Первое, на чем я рекомендую поставить акцент, – это обувь, особенно когда человек занимается каким-то конкретным направлением. Например, если вы посещаете тренажерный зал, отдавая предпочтение работе со свободным весом (штанги и гантели), либо ходите на кроссфит, то совершенно очевидно, что нужна обувь с плотной подошвой и хорошей фиксацией пятки. Почему? Потому что от стабильности стопы зависит качество и безопасность выполнения многих упражнений: приседаний со штангой, становой тяги, рывка штанги и так далее.

При этом такая обувь должна давать возможность делать небольшие пробежки, как в виде разминки перед тренировкой, так и для выполнения задания в кроссфите.

Для решения данных задач практически все известные спортивные бренды делают кроссовки для функциональных тренировок, как правило, их называют "кроссовки для кроссфита". Правда, стоимость такой обуви в среднем составляет 15 000 рублей.

Что касается одежды, то ее основная задача – не сковывать и не ограничивать движения. Как правило, подходит любая экипировка для фитнеса. К слову, фитнес-лосины созданы именно по этой причине – не ограничивать движение ног. Эстетическая составляющая вторична.

Для тех, кто отдает предпочтение бегу, идеально подойдут беговые модели кроссовок. Но подбирать их необходимо в зависимости от дистанции. Чем она длиннее, тем легче должна быть модель. Именно поэтому различают кроссовки для фитнеса – обычные модели, в которых можно пробегать небольшие расстояния, "полумарафонки" для тренировок больше часа, и "марафонки" – профессиональные кроссовки, максимально облегченные, чтобы стопа не чувствовала нагрузки. Стоимость таких кроссовок тоже находится в пределах 15 000 рублей.

Важно: если вы бегаете не просто "для здоровья", а именно с целью подготовки к соревнованиям, то бегать лучше не на дорожке в фитнес-клубе, а в манеже, так как на тренажере нагрузка немного другая. Это я говорю про период тренировок в зимнее время года. С потеплением лучше бегать в парках и по тому покрытию, на котором будут проходить соревнования.

Что касается остального, то лучше использовать беговые шорты и майки. Они легкие, не ограничивают движение, не намокают от пота.

Сейчас очень популярны единоборства, где к выбору экипировки тоже нужно отнестись максимально внимательно.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Если говорить о выборе обуви, то здесь идет четкая дифференциация в зависимости от направления. Для занятий боксом нужны боксерки, для занятия борьбой – борцовки. А вот в дзюдо, джиу-джитсу, тайском боксе занимаются босиком. Однако в последнем направлении необходимо покупать специальные щитки на голени для отработки ударов ногами.

Также четко разделяется и одежда. Для бокса – боксерские шорты и майка, перчатки, как правило, на 16 унций, и боксерский шлем. У тайских боксеров шорты другие – они короткие и широкие, что позволяет без ограничений бить ногами. Также есть майки для тайского бокса, свои перчатки с улучшенной защитой предплечий, что дает возможность блокировать попадание ногами. Плюс, как я говорил выше, щитки на голени, а также специальные налокотники и наколенники, чтобы минимизировать травмы при нанесении ими ударов. Если мы говорим о вольной борьбе, то необходимо борцовское трико, а вот для дзюдо и джиу-джитсу необходимо кимоно.

Полный комплект экипировки может стоить от 30 000 до 100 000 рублей в зависимости от производителя и качества изделия в целом.

Любые тренировки должны приносить удовольствие как от самой нагрузки, так и эстетическое.

Более того, когда человек покупает экипировку, которая соответствует направлению, в котором он занимается, возникает повышенная мотивация тренироваться, потому что человек чувствует сопричастность к данному процессу.

А что может быть важнее для результата?