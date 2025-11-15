Фитнес-эксперт Каневский назвал лучшие аксессуары для тренировок на улице в холода

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как подобрать экипировку для тренировок и какое дополнительное оборудование можно использовать для занятий на улице в осенний период.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Наступление холодов не означает, что для поддержания формы необходимо покупать абонемент в фитнес-клуб или спортивную секцию. Есть ряд направлений, которые прекрасно подходят для занятий на улице в осеннюю погоду. Главное – правильно одеться, а также подключить к тренировкам правильное оборудование, которое даст возможность увеличить количество и эффективность упражнений. Что надеть и что взять с собой – разберем в этом материале.

Оборудование

Главной особенностью занятий на улице осенью является не холодный ветер и перепады температуры, а сырость. Высокая влажность и периодические дожди делают тренировочные поверхности (турник, параллельные брусья, дорожки для бега) мокрыми и скользкими, а значит, повышаются риски соскальзывания рук или проскальзывания кроссовок во время бега.

Поэтому, когда мы говорим о тренировках на воркаут-площадках, я рекомендую обратить внимание на ряд снарядов: они помогут провести полноценную тренировку даже при наличии незначительных луж.

Упоры для отжиманий. Это пластиковые или металлические рукоятки, которые дают возможность заниматься практически на любой поверхности: траве, снеге, песке – при этом вы не промочите и не испачкаете руки. Все благодаря тому, что ваша рука упирается в рукоять, которая стоит на возвышении.

Изначально данные упоры придумали, чтобы увеличить амплитуду движения и можно было опускаться ниже, выполняя, например, обычные отжимания. Но именно благодаря их конструкции у человека есть возможность использовать их в ситуации, когда ладони нельзя поставить на асфальт, траву или резиновое покрытие спортивной площадки. Стоят такие упоры не больше тысячи рублей, а служить вам будут годами.

Петли TRX. Хорошо зарекомендовавший себя снаряд, который пользуется огромной популярностью не только в фитнес-клубах, но и для самостоятельных занятий. Именно поэтому многие берут его с собой в отпуск, так как петли можно использовать, повесив, в буквальном смысле, на пальму или любую перекладину.

Представляют они из себя две стропы с возможностью регулировки по высоте, внизу которых находятся две кольцеобразные рукоятки с прорезиненной поверхностью (не скользит в любую погоду). Для использования петель подойдет любая перекладина на уличной площадке, шведская стенка или даже детская горка. Главное, чтобы конструкция была крепкая и устойчивая. Дальше вам доступно порядка 80 разнообразных упражнений на все мышечные группы. Стоимость петель сильно варьируется, так как есть оригинальный снаряд и ряд похожих тренажеров. Оригинальная модель стоит в районе 12 000 рублей.

Болгарский мешок. Снаряд, который сильно недооценен в фитнесе, при этом он пользуется большой популярностью в разных видах единоборств. Представляет он из себя утяжеленный мешок в форме полумесяца с рукоятками по центру и краям. Благодаря такому строению, мешок можно класть на плечи, вращать, поднимать на бицепс и делать с десяток других упражнений. Правда, нужно понимать, что мешки сильно различаются по весу – от 5 до 40 килограммов. То есть подбирать его необходимо в зависимости от уровня вашей физической подготовки. Стоимость сильно различается в зависимости от веса мешка: самый легкий вариант доступен по цене в районе 3 500 рублей.

Скакалка. Снаряд, прекрасно знакомый всем со школьной скамьи. Скакалка отлично подойдет тем, кто хочет размяться перед основной тренировкой на воркаут-площадке, и для тех, кто планирует кардиотренировку. Скакалка позволяет не просто заниматься на ограниченной территории, она еще и экономит время, ведь полчаса прыжков равны часу бега.

Колесо (ролик) для пресса. Также хорошо знакомый для многих снаряд. Представляет из себя одно или два колеса с рукоятками по краям. Задача – взяться за рукоятки и либо с коленей, либо с ног катить ролик вперед – в идеале, чтобы опуститься до горизонтали. Упражнение очень сложное, при этом оно прорабатывает большой мышечный массив: мышцы брюшного пресса, грудные мышцы и трицепсы, разгибатели спины, ягодицы и даже ноги. Вариантов такого тренажера огромное количество: от простых пластиковых моделей за 500 рублей до больших тренажеров с упорами для предплечий и счетчика количества повторений. Такие модели стоят от 7 000 до 14 000 рублей.

Экипировка

Что касается экипировки, то здесь основной акцент нужно сделать на термобелье, которое подбирается в зависимости от температуры и вида активности.

Если на улице холодно и при этом ваша активность минимальная, как при занятиях на воркаут-площадках, когда отдых между подходами составляет полторы-две минуты, вам подойдет термобелье из комбинированных тканей (синтетика и шерсть). При более активных занятиях (скакалка, бег), как правило, используют только синтетические ткани, которые прекрасно отводят влагу, при этом сохраняя тепло.

Далее важно наличие хорошей мембранной одежды поверх термобелья, которая не промокает и защищает от ветра.



Ну и не стоит забывать про обувь, задача которой быть не просто удобной для занятий, но и защищать стопы от влаги, грязи и холода. В данном случае нужно обратить внимание на кроссовки с мембраной Gore-Tex и подошвой, которая не скользит на влажном покрытии. Это отдельный вид кроссовок, выбор которых сейчас очень большой. Однако нужно учитывать, что стоят они, как правило, в среднем от 10 000 рублей.

При этом носки в осеннюю погоду должны быть из синтетических материалов, а не хлопка, который задерживает воду, что плохо, если стопа вспотела или в кроссовки попала вода снаружи.