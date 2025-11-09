Эксперт Каневский предупредил о самых травмоопасных видах фитнеса

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, к каким травмам могут привести различные занятия спортом и фитнесом, а также как их избежать.

В детстве нам интересно практически все. Многое хочется попробовать, многому научиться. Так благодаря методу проб и ошибок, а также упорству, ребенок начинает успешно развиваться в конкретном виде деятельности: творчестве, спорте, учебе. С годами приоритеты могут меняться, и ребенок или подросток начинает искать себя в чем-то другом. При этом даже спустя долгое время желание заниматься еще каким-то видом деятельности, помимо работы, не пропадает, что часто приводит людей в спортивные секции, ведь спорт и здоровый образ жизни сейчас не просто в моде – это массовое явление, активно набирающее новых последователей.

Но так ли полезны те виды спорта, которым многие отдают сейчас предпочтение? Любая ли нагрузка нам подходит и какие могут быть травмы в том или ином виде деятельности, разберем в этом материале.

Я не зря начал материал с отсылкой к детству, ведь ребенку не только существенно легче заниматься тем или иным видом спорта, в том числе с точки зрения восстановления: у ребенка на тренировки есть гораздо больше времени, что способствует поддержанию режима – важного фактора развития результативности.

Другими словами, перед тем как выбирать то или иное направление, особенно если вы хотите не просто заниматься, а подготовиться к соревнованиям (пробежать марафон, выступить в боксе), вы должны узнать у тренера, сколько объективно нужно заниматься и способны ли вы поддерживать этот график. Причем, что особенно важно, чем мы старше, тем больше нам нужно времени на восстановление, которое активно происходит во сне. Поэтому, если вы постоянно не высыпаетесь, работать на износ я не рекомендую.

Но и это не самое главное. Нужно понимать, что абсолютно любое направление с акцентом на серьезный результат несет серьезные риски с точки зрения травматизации, и вот здесь мы остановимся подробнее.

Бег

Пожалуй, одно из самых популярных направлений на сегодняшний день. Бегают сейчас все – от офисных сотрудников и домохозяек до людей пенсионного возраста. При этом мы часто слышим фразу: "бег опасен для коленей". И это действительно так, но при некоторых условиях. Например, бегать категорически нельзя при:

избытке веса тела (ожирении);

при ранее полученных травмах (до полного восстановления и снятия ограничений) со стороны не только коленных, но и тазобедренных суставов, голеностопа, а также позвоночника;

при диагнозе "плоскостопие".

Все эти факторы неизбежно приведут к болевому синдрому и отказу от тренировок.

При этом, даже если у человека нет таких ограничений, бег все равно может дать так называемую накопительную травму при ряде серьезных ошибок при регулярных занятиях:

неправильно подобрана обувь под покрытие и вид дистанции;

не поставлена техника бега (что опасно не только с точки зрения рисков получить травму, но и чревато отсутствием результата от занятий в целом);

неверно выстроен тренировочный процесс и режим восстановления.

Фитнес

Под понятием "фитнес" я имею в виду практически все зоны, связанные именно с услугами фитнес-клубов. В частности, это тренажерный зал, кроссфит-зона, групповые уроки. Самые высокие риски травматизации несут за собой занятия с отягощением: от штанг и гантелей до гирь и других схожих снарядов. Причем часто травмы очень серьезные: растяжения, микроразрывы мышц, межпозвонковые протрузии и грыжи. Здесь основными причинами травматизма являются следующие.

Не поставленная и не доведенная до автоматизма техника выполнения того или иного упражнения.

Некорректно подобранная нагрузка. Причем это часто бывает и при работе с тренером, особенно на групповых уроках – в кроссфит-группах и "силовых", аэробных классах.

Изначально низкий уровень подготовки человека или ограничения по здоровью.

Другими словами, перед началом занятий абсолютно в любом направлении нужна консультация специалиста, особенно если вы знаете, что у вас есть противопоказания. Вполне вероятно, что вам необходимо обратиться к врачу ЛФК.

К слову, это касается абсолютно любого вида фитнеса и спорта.

Единоборства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что касается единоборств, то здесь нужно понимать, что мелкие травмы, ушибы, растяжения являются практически обязательной составляющей данных тренировок. Причем травмы получают, даже когда бьют по "мешку", – просто потому, что удар не поставлен. Ну а если вы начинаете стоять в спаррингах, то нужно быть готовым и к более серьезному урону, который может сопровождаться сильным болевым синдромом. Другими словами, если вам интересны единоборства, то к данным тренировкам нужно подойти со всей ответственностью.

Причем (и я это часто наблюдаю, так как сам занимаюсь тайским боксом) люди получают травмы не потому, что спарринг-партнер удачно попал, а потому, что люди халатно относятся к тренировочной экипировке. Помните: если вы идете в единоборства, то первое, на что нужно обратить внимание, – это какая необходима экипировка для конкретного направления. Без нее на занятия лучше не приходить вообще.

Тренировки должны приносить удовольствие и способствовать хорошему самочувствию, ведь многим из нас, если получил травму, просто некогда болеть – в отличие от детства, когда можно было просто остаться дома.

Берегите себя.