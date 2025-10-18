Форма поиска по сайту

18 октября, 08:00

Спорт
Эксперт Каневский дал советы, как не испортить качество сна вечерними тренировками

Спокойного сна? Как не испортить режим вечерними тренировками

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание, если после тренировок не можешь уснуть.

Фото: 123RF.com/golubovy

Что объединяет большинство жителей мегаполисов? Правильно – нехватка времени. Поэтому неудивительно, что многие из нас вообще не могут расслабиться, ведь постоянно что-то нужно делать, куда-то успевать.

Причем это касается не только рабочих и "повсеместных" дел, но и регулярных тренировок, ведь именно занятия спортом или фитнесом для многих являются не только способом поддержать здоровье, но и отвлечься от повседневной суеты, "выдохнуть".

При этом возникает, казалось бы, парадоксальная ситуация, когда человек, уставший морально, приходит позаниматься физически, чтобы в том числе крепче спать. Но вот именно сон после тренировок не приходит. А это, в свою очередь, не дает нормально восстанавливаться как для повседневной деятельности, так и для дальнейших тренировок, что неизбежно приводит к ослаблению иммунитета и болезням либо депрессии.

Почему так происходит и что делать, если заниматься получается только вечером, – разберем в этом материале.

Любые нагрузки – это стресс, а развитие тех или иных качеств, которые мы совершенствуем во время занятий (сила, выносливость, рост мышц), является разновидностью адаптации к стрессу.

При этом важно понимать, что любой стресс – это нагрузка на центральную нервную систему (ЦНС), которая "утомляется" в течение дня, и, когда мы идем в зал, давая себе нагрузку, ЦНС не отдыхает, а продолжает работать. Да, мы "разгружаем голову", отвлекаемся, но это не касается наших "нервов", а также гормональной и сердечно-сосудистой систем, работа которых усиливается при тренировках. Другими словами, вместо того чтобы дать организму действительно отдохнуть, мы, наоборот, его "разгоняем".

Так что делать?

Фото: depositphotos/.shock

Выстроить режим. Любой спортсмен вам скажет, что нет ничего важнее режима тренировок. Когда он "рваный", сложно не только добиться поставленных целей, но и "приучать" организм к определенному графику занятий и сна. Другими словами, тренировки должны проходить строго в одно и то же время, что и будет способствовать формированию ритмов.

Определить интенсивность занятий. Даже при наличии четкого режима есть люди, у которых все равно сохраняются проблемы со сном после тренировок. Здесь причина может быть в интенсивности и объеме работы. То есть, если вы вечером пашете на износ, практически наверняка это будет негативно сказываться на сне, так как "торможение" ЦНС будет длиться еще какое-то время после занятия.

Избегать травм. Еще на сон могут влиять микротравмы, ушибы, растяжения, полученные во время тренировок. Например, если вы играете в хоккей, занимаетесь единоборствами и другими направлениями, где незначительные ушибы являются нормой. Совершенно очевидно, что "повреждения" будут доставлять дискомфорт после занятия и во время сна. То есть вполне вероятно, что нужно выбрать такое направление, где риски травматизации сущетсвенно ниже или полностью отсутствуют. Важно: помните, что при получении травмы необходимо правильно оказать первую помощь и обратиться к врачу.

Следить за питанием. Также рекомендуется воздержаться от употребления бодрящих напитков перед вечерней тренировкой. Кофе, энергетики, предтренировочные комплексы под запретом. Плюс после тренировки не рекомендуется много и плотно есть. Как правило, достаточно выпить порцию протеина или съесть пачку творога. Этого будет достаточно для восстановления мышечной ткани после занятий, при этом, вы не перегрузите пищеварительную систему.

Фото: 123RF.com/oleksandrmarta

Помнить про заминку. Еще не стоит игнорировать так называемую заминку после любого занятия. Заминка – это легкая нагрузка, задача которой вывести организм из тренировочного режима. Например, можно походить на беговой дорожке в легком темпе минут 10 либо это же время поплавать в бассейне. Также важно сделать легкую растяжку или посетить сауну минут на пять.

Еще прекрасным способом успокоить ЦНС является вечерний моцион – небольшая прогулка на свежем воздухе. Но важно, чтобы это была именно прогулка без просмотра новостей в гаджетах.

Актуально и употребление добавок, богатых магнием, так как это один из ключевых минералов, необходимых для качественного сна, стабильной работы ЦНС и сердечно-сосудистой системы. При этом подчеркну, что перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Ну и не забывайте проветривать помещение перед сном – это важный фактор комфортного отдыха в ночное время.

