Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как поддержать здоровье спины

Болевые ощущения в спине – одно из самых частых последствий малоподвижного образа жизни. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как сохранить здоровье мышц и позвоночника.

Современные технологии делают нашу жизнь проще и быстрее. Но, с другой стороны, их развитие негативно сказывается на здоровье человека. Например, из-за использования гаджетов люди стали меньше ходить, ведь многие товары и услуги можно заказать, не вставая с места. Так развивается гиподинамия.

Еще гаджеты неизбежно сказываются на позвоночнике, так как почти каждый человек сильно опускает голову при их просмотре. Это приводит к сколиозу, особенно у детей и подростков, и к болевому синдрому из-за переутомления мышц шеи.

Почти все родители следят за осанкой дошкольников. Проблемы начинаются, когда ребенок регулярно носит рюкзак, сидит за партой, получает доступ к компьютеру и гаджетам. В этот период родителям важно объяснять детям, что такое "правильное положение" при выполнении домашнего задания, а также контролировать, как ребенок держит смартфон и сидит перед компьютером.

Не стоит забывать про правильно подобранный матрас и подушку, а также регулярные физические нагрузки.

Кроме того, важно вовремя посещать врача-ортопеда для контроля не только спины, но и стоп, от которых зависит здоровье позвоночника. Плоскостопие, вальгусные стопы и другие схожие проблемы неизбежно сказываются на формировании осанки и нагрузке на позвоночник.

А что касается взрослых? У них тоже возникают проблемы со спиной: от сколиоза до разного вида болей, в том числе из-за развития межпозвонковых протрузий и грыж. В этом вопросе важен комплексный подход.

Борьба с гиподинамией. Положение сидя считается одним из самых неблагоприятных для позвоночного столба. Даже если у человека нет лишнего веса, при малоподвижном образе жизни спина будет болеть. Поэтому во время работы нужно делать перерыв, например, можно пройтись.

Еще частой причиной развития болей в спине является постоянная асимметричная нагрузка. Например, ношение рюкзака или ребенка на одном и том же плече. Причем последнее – одна из главных причин сколиоза и асимметрично развитой мускулатуры у молодых мам.

Проблема серьезная, ведь с ростом ребенка нагрузка на одну сторону растет, это приводит к искривлению позвоночника. Важно приучить себя чередовать руки.

То же касается ношения сумок. Если речь идет о рабочих вариантах, стоит отдать предпочтение рюкзаку "на два плеча". При этом важно понимать: если четко выраженная асимметрия развития мускулатуры уже возникала, то необходимо обратиться к тренеру ЛФК. Он подберет комплекс упражнений для декомпенсации состояния.

Физические нагрузки помогают в профилактике проблем со спиной. Их основная задача – создать мышечный корсет, который защитит спину от возможных травм. Здесь подойдут любые нагрузки, корректно и безопасно прорабатывающие мускулатуру спины: от плавания и подтягиваний на турнике до полноценных тренировок в тренажерном зале.

Также необходимо периодически посещать массаж, который улучшает кровоток, снимает напряжение и спазмы. Однако важно помнить, что массаж должен делать специалист с медицинским образованием.

Ожирение. Избыток веса – это постоянная дополнительная нагрузка как на позвоночный столб, так и на всю мускулатуру спины. Чем сильнее ожирение у человека, тем выше риски болевого синдрома, связанного со спазмами мышц или травмой позвоночника.

В этом случае необходимо снижать вес, чтобы уменьшить нагрузку на спину, суставы, а также сердечно-сосудистую систему.