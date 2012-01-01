Эксперт Каневский дал советы, как поддержать здоровье во время долгих поездок за рулем

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как поддерживать форму и здоровье тем, кто много времени проводит за рулем.

Опасная профессия

На майские праздники я, как и большинство жителей страны, решил отдохнуть. Для отпуска выбрал Адыгею, куда и отправился на машине, а это почти 1 500 километров. Доехать решил за один день, после чего понял: столько сидеть за рулем очень тяжело. Причем устает даже не столько спина, сколько ягодицы и бедра, а также пальцы, поскольку на скорости руль нужно держать крепко.

Длительное нахождение за рулем – разновидность гиподинамии. И одно дело, когда человек находится в автомобиле час-полтора по пути на работу или, как в моем случае, во время отпуска, а другое – постоянно. Таксисты, водители, дальнобойщики – для любого из них сама работа опасна для здоровья.

Какие могут быть проблемы? Конечно, страдает спина, так как положение сидя неблагоприятно для позвоночного столба. Еще может начаться набор лишнего веса тела, а значит, и развитие патологий, к которым приводит ожирение. Это происходит как из-за гиподинамии в общем, так из-за неправильного питания во время работы за рулем.

Кроме того, есть вероятность потери мышечной массы тела, если отсутствуют регулярные физические нагрузки, и развития достаточно деликатной проблемы – геморроя.

Что же делать? Первое, на что я обратил внимания по пути, что на трассе (если не искать заранее) практически нет мест, где можно организовать сбалансированное питание. Львиная доля общепита – это кафе при АЗС, где основной едой являются хот-доги и тому подобное. С одной стороны, такая пища может быть удобной, поскольку ее можно есть прямо во время движения. Но с другой – как раз это является серьезной ошибкой: человек лишает себя отдыха от дороги. Поэтому, если вы часто путешествуете на большие расстояния или работаете водителем, прекрасной альтернативой такому питанию могут стать термосы для своей, заранее приготовленной еды. Это позволит организовать правильные и регулярные приемы пищи и существенно сэкономить на кафе и ресторанах. Ну и самое главное – сделать вынужденную остановку.

В термос лучше положить отварные виды мяса или птицы, а также рыбу. Дополнительно стоит взять с собой побольше овощей или овощных салатов без майонеза. Из углеводов стоит отдать предпочтение гречке, макаронам из твердых сортов пшеницы, а также бурому рису (избегайте картофеля, белого риса, а также разного рода лапши).



В свою очередь, вариантом перекуса в дороге могут стать протеиновые печенья или батончики, кефир и ряженка без добавления сахара, а также простой йогурт.



Не стоит забывать, что на набор лишнего веса влияет и то, что человек пьет за рулем. Если это сладкий кофе, чай, энергетики, соки, морсы и так далее – ждите лишних килограммов. Чтобы избежать этого, старайтесь пить простую воду либо черный кофе или черный чай без добавления сахара и других подсластителей.

Также в пути важен отдых. Причем это касается и психологического аспекта тоже, поскольку вождение автомобиля заставляет все время поддерживать высокий уровень концентрации. Если мы говорим о путешествиях, то хорошо, когда есть два водителя, которые могут сменять друг друга. Если же человек один за рулем, то перерывы от дороги крайне необходимы. Есть рекомендация отдыхать каждые два часа, что, в принципе, вполне обоснованно: это позволит не только отвлечься от дороги, но и выйти из автомобиля, просто подвигаться.



Ну и главной профилактикой гиподинамии за рулем могут стать тренировки. Первая – это простая суставная гимнастика (вращение всех суставов по 20 раз в каждую сторону), а также растяжка шеи, рук, спины и мышцы ног. В последнем случае я рекомендую выполнять движения по 10–15 секунд на каждую область. Растяжка улучшает питание тканей и дает легкое расслабление мышц.

Вторым видом более полноценных тренировок могут стать занятия на воркаут-площадках. Причем я не зря упоминаю именно упражнения на турниках: на трассах все больше АЗС устанавливают их на своих территориях, а также в специально отведенных зонах отдыха.