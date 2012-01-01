Фитнес-эксперт Каневский раскрыл секреты, как следить за фигурой при сидячей работе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как следить за фигурой при малоподвижном образе жизни и плотном графике работы.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Недавно СМИ рассказали историю китаянки, которая всего за год постоянной работы в офисе набрала 20 лишних килограммов из-за переутомления и гиподинамии. Также свою роль сыграл стресс, с которым так или иначе сталкивается любой человек в трудовой деятельности. Даже появилось название этого состояния – ожирение от переутомления. Девушку настолько испугал этот результат, что она приняла решение уволиться и привести себя в форму.

Но, получается, практически любой, кто начинает постоянно работать, неизбежно будет набирать лишний вес? И если это так, какие методы профилактики нужно применить, чтобы минимизировать такие риски? Давайте разбираться.

Стресс стрессом, но все-таки главной проблемой сидячей работы является именно отсутствие достаточного количества движения. Человек попадает в ситуацию, когда он просто не расходует те калории, которые поступают с пищей. Другими словами, нужно сделать все возможное, чтобы существенно повысить двигательную активность в течение дня.

В этом плане могут быть полезны несколько советов.



По возможности нужно отказаться от использования личного автомобиля или такси. А находясь в общественном транспорте, стараться чаще стоять.

Больше ходите по лестницам и эскалаторам. Если ваша квартира или офис находится в пределах пяти этажей, старайтесь реже использовать лифт.

Возьмите за правило совершать вечерний моцион – обязательная прогулка, желательно в лесной зоне. Это позволит не только увеличить двигательную активность, но и поспособствует успокоению центральной нервной системы.

Во время работы в обязательном порядке делайте небольшие перерывы. Пройдитесь или сделайте суставную гимнастику – вид активности, который доступен абсолютно любому. Как правило, она представляет из себя вращение рук и ног, а также разные наклоны корпуса. Да, что-то похожее все мы делали в школе: эта гимнастика еще называлась "мы писали, мы писали...". Основная задача – улучшить кровоток, повысить работоспособность и отвлечься от трудовых дел.

Важно найти для себя какое-нибудь направление в фитнесе, которое будет оптимально не только по времени посещения, но и с точки зрения удовольствия от тренировок.

Что я имею в виду под последним пунктом? Многие, кто понимает важность физических нагрузок при гиподинамии, хоть и приобретают абонементы в фитнес-клуб, но ходят туда буквально несколько недель. И часто это связано даже не с низкой мотивацией или неправильно подобранной программой, а напрямую зависит от того, получает ли человек удовольствие от тренировок или нет.

Другими словами, для поддержания формы не обязательно ходить в кардиозону или тренажерный зал – найдите то, что по душе. Это может быть йога или пилатес, возможно, вам захочется кататься на роликах или заниматься в бассейне аквааэробикой. Главное, чтобы в вашей жизни так или иначе регулярно присутствовали умеренные физические нагрузки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Второй важной проблемой принято считать бесконтрольные приемы пищи. Причем, когда речь идет о труде в коллективе, нарушения становятся систематическими: то день рождения у коллеги, то корпоратив, то еще какое-нибудь событие. Плюс употребляют на рабочем месте – что в офисе, что на удаленке, как правило, заказанный фастфуд – вот и растет лишний вес.

При этом именно благодаря службам доставки и сервисам готовой еды уже давно нет проблемы питаться действительно правильно: десятки компаний предлагают вкусные и полезные рационы, доступные абсолютно каждому. Просто нужно внимательно изучить, что предлагают такие компании, и начать придерживаться такого рациона.

Кроме того, стоит помнить: любой прием пищи должен происходить вне рабочего места. Причем это связано не с тем, что вы встанете и сделаете несколько шагов до кухни или столовой – здесь важна именно смена деятельности. Прием пищи – важный для каждого обряд, и работать во время его совершения точно не нужно. Тем самым вы снижаете уровень рабочего стресса, а это будет положительно влиять на психологическое состояние.

Если проанализировать все вышесказанное, то можно смело сделать вывод: набор лишнего веса у людей, которые работают сидя, больше связан не с самим видом деятельности или стрессом, а плохой дисциплиной. Поэтому здесь все зависит от личной мотивации и осознанности конкретного человека, а не вида его профессиональной деятельности.

