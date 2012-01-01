Фитнес-эксперт Каневский назвал проблемы со здоровьем, при которых опасна долгая ходьба

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какой категории граждан стоит с осторожностью относиться к длительным пешим прогулкам и почему.



Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ходьба является самым естественным и необходимым движением абсолютно для каждого человека. Поэтому неудивительно, что часто мы слышим рекомендации из серии "проходить в день общепринятые десять тысяч шагов". Мол, это некая норма, полезная для каждого.

При этом норма никак не учитывает индивидуальные, антропометрические данные конкретного человека, а также возможные проблемы со здоровьем.

Поэтому сегодня поговорим о том, кому стоит с осторожностью отнестись к длительным прогулкам, а также чем их можно заменить, если есть ограничения.

Основной проблемой современного общества принято считать так называемую гиподинамию – малоподвижный образ жизни. Причем бороться с ней начали уже 1960-х годах, когда японцы, из-за развития современных технологий стали меньше ходить, а значит, и набирать лишний вес. Именно тогда и был изобретен первый в мире шагомер. Назывался он "манпо-кей", что дословно можно перевести, как "10 000 шагов".

Именно благодаря появлению шагомера, количество людей, которые начали больше ходить, увеличилось многократно.

С тех пор и закрепилась норма шагов, которую мы так часто слышим из уст разных экспертов.

Но одно дело, когда у человека есть "несколько лишних килограммов", и такая дистанция не будет нести в себе патологический эффект. Совсем другое дело, когда у человека сильное ожирение (второй и третьей степени). При таком весе ходьба может вызвать неприятные проблемы: травмы позвоночника или суставов, развитие варикозного расширения вен и другие. Особенно, если ходить в горку.

То есть, несложно сделать вывод, что людям с ожирением лучше минимизировать длительные прогулки как вид физической нагрузки. Но это не значит, что их нужно исключить полностью, особенно, если есть задача похудеть. Здесь я рекомендую придерживаться нескольких рекомендаций:

– подберите кроссовки, которые будут обладать хорошими амортизирующими свойствами. Причем выбирать их лучше в магазинах, где работает ортопед. Вполне вероятно, что помимо кроссовок вам понадобится стелька, которая поможет правильно распределять нагрузку на стопу;

– если у вас есть варикозное расширение вен или предрасположенность к их появлению, обязательно посетите врача флеболога, который пропишет компрессионное белье для тренировок;

– прогулки лучше проводить на равнине, идеально, если есть возможность посещать стадион. Ходьба должна быть комфортной: не нужно стремиться к "высокому темпу". Лишний вес тела сам по себе является значительной нагрузкой, в том числе, на сердечно-сосудистую систему;

– продолжительность такой тренировки – от 20 до 45 минут;

– в фитнес-клубе, если вы используете беговую дорожку, также отдавайте предпочтение неспешной работе и в коем случае не переходите на бег;

– количество тренировок может быть от 3 до 6 раз в неделю.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Но более актуальным вариантом двигательной активности для людей с ожирением может стать норвежская ходьба, особенностью которой является наличие специальных палок. Если мы говорим о такой ходьбе, как о спорте, то задача палок – существенно увеличить скорость передвижения занимающегося. Именно с этой целью и было придумано данное направление в Финляндии – чтобы лыжники могли заниматься в летний период.

Для людей с ожирением, палки – прекрасный инструмент, который позволяет существенно снизить нагрузку на суставы и позвоночник. Что, в свою очередь, повышает безопасность и эффективность тренировки в целом, так как в работу включается большой мышечный массив. Главное, также выбрать комфортный ритм тренировки, чтобы занятия были в удовольствие.

Но самыми безопасными тренировками для людей с избытком веса тела можно считать занятия в воде. Главные преимущества: существенно снижается нагрузка на суставы и позвоночник, происходит отток венозной крови с пояса нижних конечностей (что особенно важно при варикозной болезни), занятия отлично укрепляют сердечно-сосудистую систему, в воде работает практически вся мускулатура тела. Причем можно выбрать как обычное плавание, так и различные виды групповых программ – от классической аквааэробики, до "аквабокса" и "акваведосипеда".

Несложно сделать вывод, что крайне важно правильно подобрать нагрузки, чтобы занятия, вместо желаемого результата, не причинили травму. Поэтому необходима не только консультация врача-ортопеда или кардиолога, если есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, но и профессионального тренера лфк, который более точно сориентирует вас по актуальной нагрузке.