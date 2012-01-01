Эксперт Каневский назвал главные признаки качественного фитнес-клуба

С 1 сентября – новая жизнь: обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить пристальное внимание при покупке абонемента в фитнес-клуб.



Для многих существуют некие "точки отсчета", когда можно запланировать какое-нибудь важное событие: отпуск, свадьбу или день начала тренировок. Как показывает практика, для последнего события немало людей выбирают конкретные даты: сразу после новогодних праздников или то же начало нового учебного года.

Во втором случае на людей магически влияет 1 сентября – потому что это "новый учебный" период, когда заканчиваются каникулы. И эта привычка "идти в школу" или университет как-то перенеслась и на ряд других направлений в жизни, в том числе на тренировки.

После новогодних праздников же работает механизм "подготовки к пляжному сезону", плюс холодная погода, которая не способствует желанию заниматься на улице.

Да, это те периоды, когда фитнес-клубы зарабатывают, продавая рекордное количество абонементов. При этом большинство покупателей интенсивно посещают клуб буквально первые две недели, а потом практически полностью прекращают тренировки. И часто это происходит не потому, что у конкретного человека слабая мотивация, а потому, что заниматься в этом заведении ему неудобно или некомфортно. Поэтому сегодня поговорим о том, на что нужно обратить внимание перед покупкой абонемента.

Расположение. Пожалуй, один из главных факторов, который будет влиять на регулярность посещения занятий. Причем данный выбор напрямую связан с графиком работы конкретного человека. Особенно если он живет далеко от работы. В данном случае фитнес-клуб становится не просто местом, где занимаешься своей фигурой, но и локацией, где с пользой для здоровья можно переждать плотное движение на дорогах. Не зря львиная доля фитнес-клубов работает с семи утра и до одиннадцати вечера.

Дополнительные услуги. Наличие бара с хорошим меню, сауны, массажа, салона красоты, детской комнаты – любые дополнительные опции клуба всегда положительно сказываются на регулярности его посещения. Я знаю людей, которые регулярно приходят в один клуб, чтобы выпить протеиновый коктейль. А во многие заведения приходят на бизнес-ланчи. Другими словами, чем больше дополнительных услуг предлагает клуб, тем выше вероятность, что вы будете постоянно там заниматься. Особенно полезно наличие детской комнаты, когда есть возможность взять с собой ребенка, например, после садика или если вы не работаете, но хотите заниматься.



Количество программ. Крупные фитнес-клубы могут предложить не только детскую комнату, но и различные занятия для детей и подростков, что делает заведение не просто местом для тренировок, но и для досуга всей семьи. При этом важно наличие большого количества различных тренировочных зон и программ для взрослых, так как от этого зависит вовлеченность в тренировочный процесс.

Не секрет, что не будучи спортсменами, многие быстро прекращают занятия просто потому, что им становится скучно. А когда в клубе есть "что еще попробовать", у клиента сохраняется мотивация дальше заниматься. Причем практически наверняка он таким образом и подберет себе направление, которое ему понравится.

Очень важно и наличие бассейна: ради этой зоны абонементы покупают порядка 70 процентов клиентов.

Парковка. Крупные фитнес-клубы часто предлагают своим клиентам бесплатную парковку, что является важным преимуществом. Особенно в тех местах, где трафик очень плотный.

Заполняемость зала. Как не сложно догадаться, осенью, зимой и весной заполняемость большинства фитнес-клубов максимальная. И иногда доходит до того, что человеку приходится стоять в очереди на конкретный тренажер. На это явление влияет несколько факторов.

Размеры клуба и откровенная жадность их владельца. Когда клубных карт продают существенно больше, чем заведение способно принимать в единицу времени. То есть здесь есть одна важная рекомендация: перед покупкой карты обязательно сходите на экскурсию в наиболее востребованные часы (как правило, это с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00). Причем не забудьте зайти в раздевалки: если там люди "стоят на головах" друг у друга, вряд ли вам захочется приобретать карту.

Исправность оборудования. Часто бывает и так, что очереди на тренажеры связаны не с тем, что слишком много людей одновременно пришли в заведение, а с тем, что руководство плохо обслуживает оборудование. Чтобы это понять, достаточно посетить кардиозону, где чаще всего и выходят из строя дорожки и другие тренажеры. Количество табличек "временно не работает" будет являться четким показателем состояния оборудования в клубе.



Чистота, температура. А еще во многих клубах часто встречаются проблемы с вентиляцией, кондиционированием, а также чистотой и порядком в целом. Чтобы это увидеть, также посетите клуб в часы наибольшей заполняемости. Духота, разбросанные стаканчики или оборудование в зале, грязные раздевалки и так далее – все это сразу будет говорить о том, что в данном заведении вам будет заниматься максимально некомфортно.

Цена клубной карты. Фитнес-индустрия с точки зрения бизнеса – очень дорогое направление. При этом рентабельность сравнительно небольшая, в том числе из-за сезонности отрасли. А это значит, что многие клубы, чтобы не закрыться, вынуждены снижать цены на карты, чтобы увеличить прибыль количеством клиентов. Как правило, это и приводит ко всем тем проблемам, о которых я написал выше.

Другими словами, если вы хотите заниматься в комфортных условиях, лучше подобрать заведение бизнес-класса, где стоимость карты выше среднего. Тогда вы гарантированно получите качественные услуги. А это, в свою очередь, будет способствовать регулярности и качеству ваших занятий.