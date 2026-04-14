Похолодание ожидается в столичном регионе в выходные

В субботу и воскресенье, 18–19 апреля, в столичном регионе ожидается понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, возможны в том числе заморозки. Они могут наблюдаться в ночные часы, особенно по области.

"В субботу, по предварительным прогнозам, ожидается продолжительный дождь и понижение температуры: если в пятницу будет плюс 14–16 градусов, то в субботу уже плюс 7–9", – сказал Шувалов.

При этом в воскресенье и понедельник, 20 апреля, прогнозируется дальнейшее снижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до плюс 6–7 градусов днем.

Ранее сообщалось, что осадки будут идти в Москве в течение всей недели. Дождь ожидается в ночь на среду, 15 апреля, и местами днем. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 13–15 градусов. В области температура воздуха в этот день составит около плюс 10–15 градусов. Осадков можно не ждать только в четверг, 16 апреля.