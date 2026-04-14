Форма поиска по сайту
Новости

14 апреля, 16:52

Общество

Москвичей призвали к внимательности на улице из-за дождя и сильного ветра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня (вторника, 14 апреля. – Прим. ред.) в столице временами дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано не укрываться под деревьями, а также не парковать возле них автомобили.

Ранее в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 09:00 до 21:00. Утверждалось, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Как сообщал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин, дожди будут идти в Москве в течение всей недели. Осадков можно не ждать только в четверг, 16 апреля. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, несмотря на дождь, будет тепло, около плюс 12–17 градусов.

Причиной непогоды в Москве стал каспийский циклон

