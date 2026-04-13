Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На вторник, 14 апреля, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Днем 14 апреля местами ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

Также в Гидрометцентре предупредили, что 14 апреля в столичном регионе ожидается семибалльный порывистый ветер. По шкале Бофорта скорость порывов оценивается в 7 из 12 возможных баллов.

Кроме того, днем в регионе будет идти умеренный дождь, который принесет циклон с юго-востока. Столбики термометров в этот день покажут от 8 до 10 градусов тепла в столице и 7–12 градусов – в Подмосковье.