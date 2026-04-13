13 апреля, 23:14

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 14 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На вторник, 14 апреля, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Днем 14 апреля местами ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду.

Также в Гидрометцентре предупредили, что 14 апреля в столичном регионе ожидается семибалльный порывистый ветер. По шкале Бофорта скорость порывов оценивается в 7 из 12 возможных баллов.

Кроме того, днем в регионе будет идти умеренный дождь, который принесет циклон с юго-востока. Столбики термометров в этот день покажут от 8 до 10 градусов тепла в столице и 7–12 градусов – в Подмосковье.

Первая весенняя гроза может прийти в Москву 14 апреля

обществопогодагород

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

