Семибалльные порывы ветра ожидаются в столичном регионе 14 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве и Подмосковье в течение вторника, 14 апреля, местами ожидается семибалльный порывистый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. По шкале Бофорта скорость порывов оценивается в 7 из 12 возможных баллов, считаясь "крепким ветром".

Днем в столичном регионе будет умеренный дождь, его принесет циклон с юго-востока. Столбики термометров в течение дня покажут от 8 до 10 градусов тепла в Москве и 7–12 градусов – в Подмосковье. При этом предстоящей ночью по области не исключается похолодание от минус 1 до плюс 4 градусов. В столице в это же время ожидается до плюс 3 градусов.

По данным синоптиков, значения средней суточной температуры на текущей неделе могут на пару градусов превысить климатическую норму. При этом в пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, циклон с юго-запада отметится небольшими дождями.

Ранее специалисты рассказывали, что первая весенняя гроза может прийти в столицу 14 апреля. Вероятность такого события составляет более 50%. При этом может выпасть порядка 8 миллиметров осадков, предупреждали синоптики.

