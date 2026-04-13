13 апреля, 17:22

Общество

Семибалльные порывы ветра ожидаются в столичном регионе 14 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве и Подмосковье в течение вторника, 14 апреля, местами ожидается семибалльный порывистый ветер, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. По шкале Бофорта скорость порывов оценивается в 7 из 12 возможных баллов, считаясь "крепким ветром".

Днем в столичном регионе будет умеренный дождь, его принесет циклон с юго-востока. Столбики термометров в течение дня покажут от 8 до 10 градусов тепла в Москве и 7–12 градусов – в Подмосковье. При этом предстоящей ночью по области не исключается похолодание от минус 1 до плюс 4 градусов. В столице в это же время ожидается до плюс 3 градусов.

По данным синоптиков, значения средней суточной температуры на текущей неделе могут на пару градусов превысить климатическую норму. При этом в пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, циклон с юго-запада отметится небольшими дождями.

Ранее специалисты рассказывали, что первая весенняя гроза может прийти в столицу 14 апреля. Вероятность такого события составляет более 50%. При этом может выпасть порядка 8 миллиметров осадков, предупреждали синоптики.

обществопогодагород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

