Синоптик Паршина: гроза не ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина опровергла сообщения о грозе в Москве в ближайшие дни, рассказав, что в столице ожидаются только небольшие и умеренные дожди. Ее слова передает РИА Новости.

"Грозу мы не прогнозируем. Да, в Москве эта неделя будет облачной, иногда с прояснениями, ожидаются небольшие дожди", – отметила она.

Синоптик назвала апрельскую грозу редким явлением и подчеркнула, что она появляется при резкой смене температуры, которая характерна для конца апреля или мая. При этом метеоролог предупредила, что гроза пройдет южнее мегаполиса.

"Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность ничтожно мала. Однако в областях, которые южнее столицы – в Курской и Белгородской областях, и даже на востоке, например в Рязанской области, гроза вполне вероятна", – сказала Паршина.

Она призвала горожан не доверять прогнозам погоды от неофициальных источников и соцсетей.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщала, что первая весенняя гроза с вероятностью более 50% может накрыть столицу 14 апреля. Она пояснила, что над Москвой начнет формироваться кучевая облачность, при которой вероятность возникновения грозы возрастает. При этом может выпасть порядка 8 миллиметров осадков.

