16 апреля, 10:53

Происшествия

В Коптеве задержали мужчину, укравшего чилийскую белку из зоомагазина

Фото: 77.мвд.рф

В столичном районе Коптево мужчина украл из зоомагазина чилийскую белку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 33-летний москвич. Украденное животное он передал своему отцу, однако зверек погиб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве мужчина спросил у прохожей дорогу, а затем украл у нее телефон и скрылся. Благодаря работе правоохранителей гаджет вернули владелице, а мужчину взяли под стражу.

До этого юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По данным полиции, 18-летний злоумышленник выхватил устройство из рук женщины в вагоне поезда. После он выбежал из состава и скрылся.

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

