В Коптеве задержали мужчину, укравшего чилийскую белку из зоомагазина

В столичном районе Коптево мужчина украл из зоомагазина чилийскую белку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 33-летний москвич. Украденное животное он передал своему отцу, однако зверек погиб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

