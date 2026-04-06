06 апреля, 08:21

Полиция Москвы расследует грабеж и поножовщину в переходе станции метро "Орехово"

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Столичные правоохранители расследуют грабeж и поножовщину в переходе станции метро "Орехово". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Все произошло ночью между двумя жителями города. В результате ссоры потерпевший отобрал у оппонента телефон. В ответ последний ранил его ножом в живот.

45-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением брюшной области был доставлен в больницу. Врачи указали, что здоровью пациента был причинен тяжкий вред. При этом сам напавший получил порез щеки.

Его личность и местонахождение были установлены после изучения записей с камер видеонаблюдения. Им оказался 59-летний житель Москвы.

Правоохранители изъяли нож и телефон, приобщив их к уголовному делу, возбужденному по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и о грабеже, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По данным столичного главка МВД России, 18-летний злоумышленник выхватил устройство из рук женщины в вагоне поезда. После он выбежал из состава и скрылся.

Спустя время его личность была установлена. Им оказался житель Подмосковья. Задержали его на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

