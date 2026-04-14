Фото: MAX/"Петровка, 38"

Мужчина украл телефон у москвички, пока она подсказывала ему дорогу, рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В ведомстве отметили, что 34-летний иностранец подошел к женщине и попросил подсказать дорогу. Однако когда та смотрела в навигатор в его телефоне, он вытащил ее гаджет из кармана куртки.

В итоге оперативники уголовного розыска ОМВД России по Лосиноостровскому району задержали подозреваемого в кафе на проспекте Мира. Телефон вернули владелице, а мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее юноша украл мобильный телефон у пассажирки на станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По данным столичного главка МВД России, 18-летний злоумышленник выхватил устройство из рук женщины в вагоне поезда. После он выбежал из состава и скрылся.

Спустя время его личность была установлена. Им оказался житель Подмосковья. Задержали его на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

