16 апреля, 10:25

Более 36 км водопроводных сетей обновили в Москве за первый квартал 2026 года

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В первом квартале 2026 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и отремонтировали свыше 36 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Как уточнил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, обновлено более 22 километров водопроводных и 14 километров канализационных коммуникаций. Наибольший объем работ пришелся на технологическое присоединение новых объектов.

Сети, нуждающиеся в обновлении, определяют с помощью теледиагностики робототехническим комплексом. После осмотра внутреннего состояния трубы принимается решение о реконструкции.

Более 90% работ выполняется бестраншейными методами с помощью протяжки нового трубопровода внутри старого или восстановления полимерными рукавами. Это минимизирует дискомфорт для жителей, а закольцованность системы водоснабжения позволяет проводить ремонт без отключения абонентов.

"На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей", – отметил Бирюков.

Ранее стало известно, что специалисты построили и модернизировали 120 километров сетей водоснабжения и свыше 85 километров канализации. Работы проходили во всех административных округах Москвы. Во время ремонта и капремонта коммуникаций применяли современные технологии и оборудование.

