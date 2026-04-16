Совместные учения сил ОДКБ пройдут в РФ, Белоруссии и Казахстане в 2026 году

Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории РФ, Белоруссии и Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что на заседании военного комитета ОДКБ было уделено особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

"В ходе заседания подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ", – сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, военный комитет ОДКБ определил шаги для наращивания военного потенциала организации в интересах обеспечения региональной стабильности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал результаты учебных стрельб во время внезапной проверки вооруженных сил. По словам Лукашенко, уровень подготовки оказался "так себе". Он также заявил о намерении ужесточить требования к командованию и поручил министру обороны Виктору Хренину усилить работу с подразделениями.

