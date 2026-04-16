16 апреля, 16:17

Политика

Совместные учения сил ОДКБ пройдут в РФ, Белоруссии и Казахстане в 2026 году

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году на территории РФ, Белоруссии и Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что на заседании военного комитета ОДКБ было уделено особое внимание вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки с учетом особенностей ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

"В ходе заседания подробно обсудили складывающуюся военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ", – сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, военный комитет ОДКБ определил шаги для наращивания военного потенциала организации в интересах обеспечения региональной стабильности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал результаты учебных стрельб во время внезапной проверки вооруженных сил. По словам Лукашенко, уровень подготовки оказался "так себе". Он также заявил о намерении ужесточить требования к командованию и поручил министру обороны Виктору Хренину усилить работу с подразделениями.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

