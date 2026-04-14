Эксперт Трофимова связала желание путешествовать без денег с кризисом сепарации

Пользователи Сети продвигают новый тренд: они показывают, как тратят почти все деньги на туристические поездки, не задумываясь о будущем. О чем говорит такое отношение к жизни и реально ли накопить на тур даже при минимальных доходах, разбиралась Москва 24.

"Счастливый и бедный"

Видео о путешествиях на грани финансовых возможностей завоевывают популярность в соцсетях. В частности, герои роликов рассказывают, как после оплаты тура остаются с минимальным бюджетом как на непредвиденные расходы в самой поездке, так и на дальнейшую жизнь.

Если одни расстраиваются из-за сложившихся обстоятельств, то другие демонстрируют оптимизм. Причем они отрицают понятие финансовой безграмотности, предпочитая формулировку: "Бессовестно счастливый и немного бедный".

"Меня спрашивают: "Ты реально готова все потратить на путешествия?". Отвечаю четко и без промедлений: "Да, я после отпуска без денег, загоревшая и счастливая", – поделились историями пользователи.





пользователь Сети На билеты хватило, дальше – по обстоятельствам.

Однако, оплаченная поездка, полностью опустошившая кошелек, – еще не верх авантюризма: некоторые идут дальше, превращая путешествие в челлендж "выживи без гроша в кармане в чужом городе или стране".

"Однажды твой финансово безграмотный друг предложит поездку в другую страну. В такой момент очень важно согласиться", "говорят, путешествия – очень дорого, лучше отложи деньги, нужна подушка безопасности... Также мы: питаясь высохшим хлебом и раздавленными яйцами, зато в Париже", – рассказывают о впечатлениях отдыхающие.





пользователи Сети Это полная жесть. Без денег приехал в Бангкок и теперь добираюсь до Пхангана. Прокатился на двух ветках метро и вот сейчас на автовокзале, жду автобус, на котором предстоит ехать 12 часов и потом еще 3 часа на пароме.

В большинстве случаев комментаторы отмечают безусловный авантюризм путешественников.

"Ох, я прошла весь цикл от восхищения такими людьми, до лютого автостопа и обратно к раскайфовкам на диване", "билеты – необходимость, еда – роскошь. Понимаем", – поддерживают путешественников под роликами.

Однако далеко не всем понятен подобный образ жизни: многие пользователи подчеркивают, что таким людям стоит взять пару уроков у финансового консультанта.

"Вот уж точно мем: "Антоха взял микрозайм". А как дальше-то жить будете", "прекрасно, конечно, хорошего вам путешествия, в России за коммуналку загаром расплачиваться будете?" – задаются вопросами комментаторы.

"Смелость вызывает признание"

Поведение, когда люди отправляются в путешествие практически без денег, руководствуясь принципом "живем одним днем", говорит об авантюризме и склонности к риску. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Трофимова.

По ее словам, это максимализм, свойственный возрасту примерно до 35 лет: та самая дерзость, которая позволяет покорять серьезные препятствия. Для людей более зрелых эти же препятствия могут казаться непреодолимыми в силу разных жизненных обстоятельств.





Екатерина Трофимова психолог Многие молодые люди отправляются навстречу приключениям с рублем в кармане, а какие-то блогеры собирают на этом большую аудиторию. Смелость вызывает признание и восхищение, заставляет аудиторию подписываться и наблюдать за теми, кто осмелился на то, о чем другие всегда мечтали, но не позволяли себе сделать.

При этом эксперт подчеркнула, что авантюризм может быть крайне опасен. Здесь работает так называемая ошибка выжившего: мы знаем только об успешных случаях, но о неудачных, как правило, молчат. Соответственно, складывается ощущение, что кто угодно, имея 5 000 рублей в кармане, может совершить нечто подобное. На самом деле это не так, и у всякого выбора есть свои последствия, напомнила психолог.

"Например, если человек в 20 лет, имея финансово обеспеченных родителей, решается на путешествие с 5 000 рублей, но при этом осознает, что при необходимости может обратиться за помощью, – такое поведение можно назвать интересным жизненным опытом, проверкой себя", – пояснила Трофимова.

Однако, по ее мнению, если в 20 у человека на попечении пожилые или недееспособные родственники и от его действий зависит их дальнейшая жизнь, такое поведение можно считать инфантильным: путешественник рискует не только своей жизнью, но и судьбой тех, кто от него зависит.





Екатерина Трофимова психолог Такие поступки характерны для молодых, однако их могут совершать и более взрослые. Причин несколько: например, это люди, которые не прожили эмоции подросткового возраста в положенное время. Если родители хвастаются: "У нас идеальный ребенок, без подросткового бунта", – это повод насторожиться, ведь он может случиться после 30, когда это крайне неуместно.

Вторая группа – это те, кто не сепарировался от родителей. Порой люди съезжают от них лишь к 37–39 годам. Они привыкли жить, понимая, что бытовые вопросы решаются сами собой, им помогут, их выручат, чтобы ни происходило.

"Несмотря на то что при переезде происходит сепарация, некоторые подсознательно думают, что так будет продолжаться и дальше: делают массу ошибок и ведут себя непредусмотрительно", – добавила психолог.

Третья группа – люди, пережившие психотравмирующий опыт (сложный развод, утрату). Им хочется встряхнуться, перезапустить себя – например, переехать жить в другую страну или отправиться в путешествие. То, что произошло, кажется намного страшнее, и человек даже с небольшими средствами готов куда-то отправиться, заключила Трофимова.

В свою очередь, эксперт по финансовой грамотности Марина Слоик в беседе с Москвой 24 уточнила, что путешествие при небольшом заработке можно запланировать, если откладывать 5–10% от любого дохода в специальный фонд.



Марина Слоик эксперт по финансовой грамотности Также для формирования финансовой подушки на путешествие стоит взять за привычку систематическое ведение учета доходов и расходов. Фиксация всех поступлений и трат позволяет выявить неэффективные расходы и определить возможные зоны для сокращения затрат.

Специалист разъяснила: многие ошибочно полагают, что достаточно зайти в мобильное приложение банка, однако это не дает полной картины финансового положения. Оптимальное решение – использование доходно-расходной книги или электронной таблицы.

"Правильный учет ведется следующим образом: в начале месяца фиксируются все доходы, затем ежедневно записываются расходы. Рекомендуется сохранять чеки, особенно при расчетах наличными, так как запомнить все траты невозможно. По операциям с банковской картой отслеживание происходит автоматически, но чеки все равно желательно собирать для сверки. В конце дня данные систематизируются и вносятся в общую таблицу", – объяснила Марина Слоик.

В идеале 50–60% расходов должны приходиться на базовые нужды – жилищно-коммунальные услуги, питание, связь и другие обязательные платежи. Оставшиеся 40% бюджета направляются на формирование фонда путешествий, пенсионные накопления и другие цели, связанные с будущим, заключила эксперт.