Новости

Новости

19 апреля, 09:28

Общество

33 животных обрели дом за три дня проекта "Моспитомец х Четвероногий друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За три дня работы мероприятия "Моспитомец х Четвероногий друг", которое проходит в рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре, 33 животных обрели дом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фонд помощи "Динго" знакомит гостей с черепаховой кошкой Килькой и котом Сырником окраса табби с белым. Им по три года. Кроме того, можно познакомиться с шестилетней черно-серой собакой с рыжими лапами по кличке Кнопа. Фонд "Добро вместе" представил пятилетнюю рыжую собаку Солу, а благотворительный фонд "Сень сотен крыльев" – кошек Кисточку, Матильду и Юкки.

Посетители могут погулять с животными в сопровождении волонтеров, пообщаться с кураторами приютов, пройти собеседование и забрать питомца домой. Также новым хозяевам выдают набор от сети магазинов "Четыре лапы".

В мобильной ветеринарной клинике специалисты комитета ветеринарии Москвы проводят клинические осмотры и чипирование, консультируют по вопросам содержания и кормления, делают прививки от бешенства, обрабатывают уши и подстригают когти. На специальной площадке для аджилити можно позаниматься с собакой и кинологом. Кроме того, все желающие могут помочь животным, принеся корм в "корзину добра".

На Тверском бульваре открыт и маркет под открытым небом. Там представлены аксессуары и другие товары для животных. В поддержку благотворительной миссии фестиваля российские косметические бренды вручают новым владельцам подарки.

Также на площадке открыт лекторий. 19 апреля там выступит кинолог Российской кинологической федерации, канистерапевт фонда "Дарящие надежду" Дарья Тарасова. Она расскажет о методе реабилитации и психотерапии, в котором участвуют специально обученные собаки. Вместе с тем в лектории состоится лекция от благотворительного фонда "Сень сотен крыльев", на которой обсудят вопросы безопасности кошек.

"Новости дня": новые услуги для владельцев домашних животных стали доступны на mos.ru

