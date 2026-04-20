Часть бомбоубежищ в Санкт-Петербурге признали непригодными

Часть бомбоубежищ в Санкт-Петербурге находится в непригодном состоянии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Калининское районное отделение КПРФ.

Депутат Заксобрания от КПРФ Роман Кононенко подал властям запрос об объектах гражданской обороны на фоне поступивших обращений местных жителей из-за атак БПЛА.

В администрации Калининского района отметили, что на подведомственной территории расположено 76 бомбоубежищ, которые были приняты в 2023–2026 годах. В 2024-м была проведена инвентаризация с оценкой их состояния, после чего бомбоубежища признали неготовыми к приему населения.

В 2025 году состоялось их техническое обследование. На текущий год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта приоритетных объектов.

При этом работы будут выполнены, если выделят соответствующие лимиты бюджетных обязательств.

Ранее Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА. На фоне ликвидации дронов вводились временные ограничения в аэропорту Пулково.

В ходе атаки в районе Пулковских высот осколками дрона было повреждено транспортное средство и окна здания. Также падение обломков зафиксировано в Выборгском районе.