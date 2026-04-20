20 апреля, 10:44

Часть бомбоубежищ в Санкт-Петербурге признали непригодными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Часть бомбоубежищ в Санкт-Петербурге находится в непригодном состоянии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Калининское районное отделение КПРФ.

Депутат Заксобрания от КПРФ Роман Кононенко подал властям запрос об объектах гражданской обороны на фоне поступивших обращений местных жителей из-за атак БПЛА.

В администрации Калининского района отметили, что на подведомственной территории расположено 76 бомбоубежищ, которые были приняты в 2023–2026 годах. В 2024-м была проведена инвентаризация с оценкой их состояния, после чего бомбоубежища признали неготовыми к приему населения.

В 2025 году состоялось их техническое обследование. На текущий год запланирована разработка проектной документации для капитального ремонта приоритетных объектов.

При этом работы будут выполнены, если выделят соответствующие лимиты бюджетных обязательств.

Ранее Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА. На фоне ликвидации дронов вводились временные ограничения в аэропорту Пулково.

В ходе атаки в районе Пулковских высот осколками дрона было повреждено транспортное средство и окна здания. Также падение обломков зафиксировано в Выборгском районе.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

