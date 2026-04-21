Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Стал известен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2" – будущей площадки инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, проект реализует одна из крупнейших компаний-проектировщиков в России. В основу легли труды ученого Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик.

Как отметил градоначальник, каждый блок здания олицетворяет атом. Фасад будет сделан из сегментов с разным уровнем прозрачности. Это позволит визуально размыть границы этажей, также эффект усилит игра света на плоскостях. В вечернее время там будет включаться архитектурная подсветка.

Площадь здания составит около 60 тысяч квадратных метров. Кластер оснастят высокотехнологичными инженерными системами, внутри разместятся опытно-производственные и лабораторные помещения, а также трансформируемые залы для мероприятий. Прилегающую территорию озеленят, будут созданы прогулочные маршруты и зоны отдыха.

Глава города уточнил, что все планировочные решения тесно связаны с технологическими запросами будущих компаний-резидентов. На размещение там могут претендовать организации, которые занимаются наукоемкими проектами в приоритетных для РФ направлениях. Заявки принимаются на платформе i.moscow.

Строительство кластера соответствует целям и инициативам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика, добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что столица активно развивает наукоемкий бизнес и поддерживает московских изобретателей. В 2025 году в стране было зарегистрировано свыше 30 тысяч патентов, из них 9,7 тысячи приходится на Москву. При этом в регистрации 34% столичных патентов оказали помощь сервисы Московского инновационного кластера.