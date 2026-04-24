Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 14:23

Транспорт

Новую станцию МЦД-3 Монумент построят в Химках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В округе Химки построят железнодорожную станцию Монумент, которая расположится между станциями Химки и Можаниново. Подготовительные работы уже начались, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На данный момент специалисты занимаются обустройством строительного города и временных дорог.

"Это первая железнодорожная станция, которую реализуют совместно правительство региона и РЖД. Монумент войдет в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей ЖК "Солнечная система" и "Две столицы" с Москвой, другими микрорайонами Химок и населенными пунктами области", – заявил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

По его словам, объект будет спроектирован в соответствии с последними стандартами безопасности и комфорта. Открытие новой станции запланировано на третий квартал 2027 года.

Ранее сообщалось, что земляные работы на станции "Гольяново" выполнены на треть. Всего при ее строительстве с учетом перегонных тоннелей от "Щелковской" Арбатско-Покровской линии метро было разработано уже более 100 тысяч кубометров грунта. Для создания всего комплекса планируется разработать около 329 тысяч кубометров грунта.

