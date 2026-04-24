Мощная вспышка класса M произошла на Солнце

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Вспышка M2.0 была зарегистрирована в 12:07 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4421 (S08E42). Ее продолжительность составила 27 минут.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла X2,5, которая стала сильнейшей почти за 2,5 месяца. Ее сопровождал крупный выброс плазмы. При этом центр взрыва пока еще довольно сильно смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе ожидается рост солнечной активности. При этом заведующий лабораторией Сергей Богачев отметил, что сейчас на Солнце фиксируется глубокий спад активности. Это один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла.