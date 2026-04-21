Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 14:19

Наука

Рост активности на Солнце ожидается на текущей неделе

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Рост солнечной активности ожидается на текущей неделе, сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, на Солнце сейчас фиксируется глубокий спад активности, который длится примерно две недели. Это, считает Богачев, один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные долгими периодами спокойствия.

При этом уже на текущей неделе ожидается рост вспышечной активности до среднего уровня. Однако для крупных вспышек энергии пока недостаточно. Тем не менее ученый добавил, что в этом году еще прогнозируется примерно 5–10 вспышек высшего балла.

Ранее сообщалось, что на Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури. Всплески геомагнитных возмущений находились в диапазоне G1-G2, то есть слабой и средней силы.

Магнитная буря началась утром 21 апреля

наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика