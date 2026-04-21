Рост активности на Солнце ожидается на текущей неделе

Рост солнечной активности ожидается на текущей неделе, сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, на Солнце сейчас фиксируется глубокий спад активности, который длится примерно две недели. Это, считает Богачев, один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные долгими периодами спокойствия.

При этом уже на текущей неделе ожидается рост вспышечной активности до среднего уровня. Однако для крупных вспышек энергии пока недостаточно. Тем не менее ученый добавил, что в этом году еще прогнозируется примерно 5–10 вспышек высшего балла.

Ранее сообщалось, что на Земле наблюдаются слабые и средние магнитные бури. Всплески геомагнитных возмущений находились в диапазоне G1-G2, то есть слабой и средней силы.