Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:40

Транспорт

Маск сообщил о старте производства беспилотных такси Cybercab

Фото: tesla.com

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о запуске производства Cybercab – модели беспилотных такси компании Tesla. Об этом он написал в соцсети X.

В октябре 2024 года Маск представил беспилотное "роботакси" Cybercab от Tesla. У таких авто отсутствует педаль и руль. Подчеркивалось, что впоследствии ездить на подобных машинах будет в 10 раз легче, чем на простых автомобилях.

Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл". По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, Маск второй год подряд остается богатейшим человеком мира. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза выше результатов 2025-го. Миллиардер возглавлял рейтинг богатейших людей мира не только в прошлом, но и в 2022 году.

Илон Маск заявил о планах построить город на Луне за 10 лет

транспорттехнологии

