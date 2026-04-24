Маск сообщил о старте производства беспилотных такси Cybercab

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о запуске производства Cybercab – модели беспилотных такси компании Tesla. Об этом он написал в соцсети X.

В октябре 2024 года Маск представил беспилотное "роботакси" Cybercab от Tesla. У таких авто отсутствует педаль и руль. Подчеркивалось, что впоследствии ездить на подобных машинах будет в 10 раз легче, чем на простых автомобилях.

Предприниматель сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл". По его словам, стоимость подобного такси составит менее 30 тысяч долларов.

